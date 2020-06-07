محافظ قنا: زيادة عدد الوحدات الصحية العاملة "بنظام الـ24 ساعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه سيجري زيادة عدد الوحدات الصحية التي تعمل بنظام الـ24 ساعة من 24 وحدة إلى 45 وحدة صحية، في قرى المحافظة.

وأوضح أن ذلك من أجل تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين علي مدار الساعة وبأماكن قريبة من محال إقامتهم وتخفيفا لحدة الزحام على المستشفيات، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لاحتياجات ومتطلبات المواطنين وتخفيفا عليهم في ظل الظروف الراهنة لازمة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمقر مديرية الصحة بمدينة قنا بعدد من الأطباء المقيمين بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية لمناقشة آلية عودتهم للعمل بوحدات الرعاية الأساسية، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة والدكتورة إيناس محمد مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة.

أوضح الدكتور رمضان الخطيب خلال اللقاء بأنه سيجري عودة حوالي 90 طبيبًا من المقيمين بالمستشفيات العامة والمركزية داخل المحافظة وخارجها والذين تخطوا مدة 5 سنوات في نيابتهم للعمل بوحدات الرعاية الأساسية بقرى المحافظة، وذلك طبقا للتوجيهات الواردة من وزارة الصحة والسكان وتنفيذا للقانون والتعليمات.