روسيا: السفير الأمريكي يهدد ألمانيا يوميًا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، بأن السفير الأمريكي لدى ألمانيا يقوم بتوجيه تهديدات إلى برلين يوميًا، مطالبًا بتغيير في سياسة الطاقة ، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك.

وقالت زاخاروفا، خلال برنامج على قناة "روسيا-1" التلفزيونية: "ضغط هائل بشأن قضايا الطاقة. كل يوم، يهدد سفير الولايات المتحدة في برلين الشعب الألماني وقيادة هذا البلد، بأنهم يجب عليهم إعادة كتابة سياساتهم الخاصة بقطاع الطاقة مع روسيا.

وقال السفير الأمريكي في ألمانيا ريتشارد جرينيل، في وقت سابق خلال مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، إن الكونجرس الأمريكي يمكن أن يمرر العقوبات على "التيار الشمالي-2"، بسرعة، على الرغم من الحملة الانتخابية. والغرض من العقوبات الجديدة هو منع تشغيل خط الأنابيب. لم يحدد السفير كيف سيتم تنفيذ ذلك عملياً، ولكن أحد الاحتمالات قد تكون غرامات على الشركات، التي توفر صيانة

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لخطوط الأنابيب.

يذكر أنه جرى في وقت سابق تقديم مشروع قانون عقوبات ضد "التيار الشمالي- 2"، إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث يقترح القانون فرض عقوبات على شركات التأمين للسفن العاملة في تمديد خط أنابيب الغاز.

وتعارض الولايات المتحدة مشروع "التيار الشمالي- 2"، كي تروج لغازها الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي، فيما صرحت روسيا مرارًا أن المشروع مفيد تجاريا وخدميا لأوروبا.

الجدير بالذكر أن مشروع "السيل الشمالي-2" هو مشروع يهدف لمد أنبوب عبر قاع بحر البلطيق لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا، وسيتم مد الأنبوب بموازاة "السيل الشمالي-1".