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نتنياهو يقر بعدم إجراء التحقيقات في قتل جنود إسرائيليين معاقا فلسطينيا

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بعد أسبوع على الحادث، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن صمته إزاء مقتل الشاب الفلسطيني إياد الحلاق برصاص الشرطة الإسرائيلية في القدس ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

 

ووصف نتنياهو خلال اجتماع حكومي ترأسه اليوم الأحد مقتل الشاب الفلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة بأنه كان "حادثا مأساويا"، قائلا: "تم الاشتباه به

ونعلم أنه لم يكن هناك أي مبرر لذلك، حيث اشتبه بأنه إرهابي في مكان حساس جدا".

 

وأقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بعدم إجراء التحقيقات اللازمة في الحادث حتى الآن، معربا عن تعازيه لعائلة القتيل نيابة عن الإسرائيلييين وحكومته.

وأعرب نتنياهو عن أمله في

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إجراء تحقيقات شاملة في الحادث، مشددا على أن ذلك لن يبرر "الاعتداء الوحشي" الذي تعرض له النائب السابق يهودا غليك أثناء قيامه بزيارة تعزية لعائلة الشاب القتيل.

 

وتابع: "متأكد أنكم ستحاسبون من ارتكب هذا الاعتداء".

 

وقتل الحلاق برصاص الشرطة الإسرائيلية في منطقة باب الأسباط في البلدة القديمة بالقدس يوم 30 أبريل، بدعوى أنه كان يحمل "جسما مشبوها" ولم يخضع لأوامر الشرطة بالتوقف، وأثار مقتله صدى واسعا في إسرائيل والعالم.

 

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