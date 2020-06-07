إسبانيا تُخصص 9 مليارات يورو لدعم استجابة الحكومات لكورونا

أعلنت إسبانيا عن تخصيص 9 مليارات يورو (10.2 مليار دولار) لمساعدة الحكومات الإقليمية في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19-".
وقال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في بيان متلفز الأحد: إن الحكومة المركزية ستحول 6 مليارات يورو للحكومات الإقليمية في
وأوضح أنه من المقرر أن يوافق مجلس الوزراء على ذلك الإجراء من خلال مرسوم في 16 يونيو.
وارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 241310، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت مدريد، حسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة بلومبرج للأنباء.
وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء الأحد إن عدد الوفيات في إسبانيا بلغ 27135، بسبب الفيروس فيما تعافي 150376، وقد مر حوالي 18 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في إسبانيا.
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