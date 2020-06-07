اليونان تُرحب بإعلان القاهرة وقف إطلاق النار في ليبيا

رحبت اليونان، الأحد، بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وذكرت الخارجية اليونانية في بيان الأحد: "هكذا فقط يمكن القضاءعلى الحسابات المعقدة في القضية الليبية"، مضيفًا أنه يجب بالدرجة الأولى بعد الهدنة

أن يتم ترحيل كل المرتزقة الأجانب ونزع سلاح كل الجماعات شبه العسكرية، وحذرت من أن إطالة أمد الأزمة لا يخدم سوى دول أخرى لها دوافع خفية في التدخل في الشؤون الليبية.

كانت تركيا، التي تدعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا في طرابلس، قد وقعت اتفاقًا لترسيم الحدود مع ليبيا في العام الماضي ونزعت هذه الاتفاقية أي حق لليونان في منطقة اقتصادية تقع جنوب جزيرة كريت وجزر يونانية أخرى.