ترامب يُذكر كولن باول بحرب العراق

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وزير الخارجية الأسبق كولن باول، الذي قال إنه سيصوت لجو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذكّره بحروب الشرق الأوسط الكارثية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال ترامب: "كولن باول، متغطرس حقيقي كان مسؤولًا عن إدخالنا في حروب الشرق الأوسط الكارثية، وقد أعلن لتوه أنه سيصوت لمتغطرس آخر هو جو بايدن".

وأضاف: "ألم يقل باول إن العراق امتلك أسلحة دمار شامل؟ العراق لم يمتلكها، لكننا خضنا الحرب".

وجاءت تغريدة ترامب ردا على تصريح باول لشبكة "سي إن إن"، حيث قال: "بالتأكيد لا يمكنني بأي حال من الأحوال التصويت لصالح الرئيس ترامب هذه السنة".