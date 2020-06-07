الجيش اليمني يسيطر على مواقع استراتيجية تابعة للحوثي شرق صنعاء

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 يونيو 2020 06:37 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 يونيو 2020 06:37 مساءً - مشاركة

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وقال أركان حرب المنطقة العسكرية السابعة العميد محمد مشلي، “إن قوات الجيش الوطني مدعومة بتحالف دعم الشرعية تمكنت اليوم من التقدم أكثر من 11 كيلومترا وتحرير عدد من المواقع الاستراتيجية التي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في منطقة نجد العتق بمديرية نهم شرق صنعاء” وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية.

تدمير 8 أطقم قتالية حوثية

كما أضاف أنه “استعادوا ثلاث عربات عسكرية من نوع bmb وعدد من الأسلحة والذخائر المتنوعة من الميليشيات، فيما دمرت مدفعية الجيش وطيران التحالف 8 أطقم قتالية تابعة للميليشيات إلى جانب تعزيزات أخرى كانت في طريقها إلى المنطقة”.

في غضون ذلك، أعلن المركز الإعلامي لألوية العمالقة جبهة الساحل الغربي على تويتر، عن مقتل عناصر حوثية في انفجار عبوة ناسفة كانوا يحاولون زرعها في مديرية حيس جنوب الحديدة.

هذا وتستمر ميليشيا الحوثي في زراعة العبوات الناسفة، وحقول الألغام، في المساحات المفتوحة والطرقات والمزارع والأحياء السكنية، تحسباً لأي تقدم ميداني للجيش اليمني.