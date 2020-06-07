الكويت تعيد فتح المساجد لصلاة الجماعة بدءاً من 10 يونيو

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وكانت الكويت قد أغلقت المساجد في إطار إجراءات اتخذتها السلطات؛ من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وشملت معظم مناحي الحياة في البلاد.
وقال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي فهد العفاسي، إن ”الوزارة انتهت من كافة الاستعدادات والتجهيزات وتعقيم كافة المساجد؛ من أجل توفير الأجواء الصحية في بيوت الله، وللحد من انتشار فيروس كورونا“.
وأضاف في تصريح صحافي: ”قامت وزارة الأوقاف بتجهيز المساجد وفق الاشتراطات والتعليمات التي قررتها الجهات الصحية في البلاد، وكذلك فتوى هيئة الإفتاء في الأوقاف“.
ودعا الوزير المصلين إلى ”اتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات الصحية؛ من أجل سلامتهم“.
وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت الكويت تسجيل 10 وفيات و717 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 264، والإصابات إلى 31848 إصابة مؤكدة، منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.
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