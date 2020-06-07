إيران : لا يزال هناك جدار من عدم الثقة مع أمريكا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 يونيو 2020 06:37 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 يونيو 2020 06:37 مساءً - مشاركة

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وقال موسوي في تصريحات صحافية: ”لم تجر محادثات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، ولا يزال هناك جدار من عدم الثقة بين البلدين ولم تجر محادثات مباشرة بينهما“.

وأضاف: ”إذا كان من الممكن تبادل السجناء فنحن مستعدون للإفراج عن بقية المعتقلين في الولايات المتحدة وإعادتهم للبلاد“.

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وبشأن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد الإفراج عن عضو البحرية الأمريكية السابق مايكل وايت، أنه مستعد للتفاوض مع إيران، قال موسوي: ”المهم بالنسبة لنا هو تصرفات الحكومات الأمريكية المختلفة. لسوء الحظ، في السنوات الأخيرة وحتى في الماضي، لم نشهد أي إجراء من شأنه أن يكسب ثقة الشعب والحكومة الإيرانية“.

وتابع أن ”إيران لم تغادر طاولة المفاوضات قط، لكن الأمريكيين هم الذين تركوا الاتفاق النووي وتركوا طاولة المفاوضات، وانتهكوا التزاماتهم بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231“.

وأفرجت إيران الخميس الماضي، عن العضو السابق في البحرية الأمريكية مايكل وايت الذي أدين بتهمة التجسس وجرى اعتقاله في 2018، فيما أفرجت واشنطن عن الطبيب الإيراني مجيد طاهري.