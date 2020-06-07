كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 06:36 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تتبرع بأجهزة للكشف عن فيروس كورونا بقيمة 10 ملايين دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت دولة الإمارات تبرعها لمنظمة الصحة العالمية بأجهزة ومستلزمات الكشف عن مرض "كوفيد-19"، بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي. وأشارت مصادر مطلعة وفقا لما نقلته RT، إلى أن أدوات الاختبار تلك تكفي لفحص 500 ألف شخص. وكانت قد قدمت الإمارات في إطار استجابتها لأزمة فيروس كورونا، ما يزيد على 714 طنا من المساعدات الطبية إلى 63 دولة.

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