كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 06:36 مساءً - انت الان تقراء خبر موسكو: العنصرية في الولايات المتحدة قد بلغت حدا لا يمكن إخفاؤه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه حاليا الفوضى التي كانت تزرعها خلال السنوات الماضية في دول العالم الأخرى، مشددة على أن العنصرية قد بلغت حدا لا يمكن إخفاؤه.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في حديث لقناة "روسيا 1" بث اليوم الأحد، إن "مشكلة العنصرية في المجتمع الغربي وخاصة في الولايات المتحدة تصاعدت بشكل حاد، وهذه المأساة وصلت إلى حد لا يمكن إخفاؤه".

وأشارت زاخاروفا إلى أن هذه القضية ليست ملحة فقط في الولايات المتحدة وإنما كذلك في بعض الدول المتحالفة معها.

وأضافت: "ما يحدث حاليا في أوروبا والولايات المتحدة يشير إلى أنهم يواجهون ما كانوا يزرعونه. هم زرعوا الفوضى في العالم والآن يواجهون الفوضى في بلدانهم".

واعتبرت أن الولايات المتحدة تواجه تداعيات السياسات التي اتبعتها في كل أنحاء العالم وبينها "زعزعة الاستقرار والتلاعب بالخلافات الداخلية التي توجد في كل دولة ولدى كل شعب ويجب تجاوزها بناء على الأسس القانونية".

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وغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاحتجاجات في واشنطن العاصمة، قائلا "لقد كان هناك حشد أصغر بكثير في العاصمة مما كان متوقعًا. يقوم الحرس الوطني والخدمة السرية وشرطة العاصمة بعمل رائع. شكرًا لكم!".

وقد قال مراسل CNN أليكس ماركود، من موقع CNN، إن عشرات الآلاف من الأشخاص خرجوا إلى الشوارع في العاصمة اليوم، فيما يبدو أنه أكبر تجمع في المدينة منذ وفاة فلويد.

بقيت الأمور سلمية طوال اليوم، مع عدم الإبلاغ عن اشتباكات مع الشرطة. مما يعكس الطبيعة الأكثر سلمية للاحتجاجات، ولا يوجد حظر تجول الليلة.

كان هناك أيضًا وجود أقل للشرطة بشكل كبير، في تناقض حاد مع الأسبوع الماضي، عندما اقتحمت قوات الحرس الوطني والوكالات الفيدرالية المدينة. وفي وقت سابق اليوم، قال قائد الحرس الوطني DC لشبكة CNN إن الآلاف من القوات الخارجية يمكن أن تبدأ في مغادرة المدينة في أقرب وقت يوم الاثنين.

وتشهد العديد من المدن الأمريكية وبينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة ضد عنف قوات الأمن والعنصرية أشعلها مقتل المواطن من أصول إفريقية جورج فلويد على أيدي الشرطة في مينيابوليس في 25 مايو.