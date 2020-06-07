كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 06:36 مساءً - انت الان تقراء خبر هيئة طرق دبي عضوا في هيئة أنظمة النقل الذكية الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن انضمامها بشكل رسمي في عضوية هيئة أنظمة النقل الذكية الأوروبية " ERTICO"، وذلك في إطار الجهود المبذولة والسعي وراء تحقيق غاية التميز عبر تحقيق الريادة والابتكار واستشراف المستقبل في مجال أنظمة النقل والمرور الذكية وتماشيًا مع رؤيتها الاستراتيجية المتمثلة بـ " تنقل آمن وسهل للجميع.

وقالت المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، التي وقعت عضوية الاشتراك مؤخرا أنه تم الاتفاق على عدد من المبادرات والمخرجات ومؤشرات الأداء التي من المخطط أن تنفذها الهيئة وهي المشاركة في مبادرات البحث والتطوير في تقنيات أنظمة المرور الذكية الحديثة باستخدام الذكاء الاصطناعي واستضافة مهندسي الهيئة من فئة الشباب في مقر الهيئة الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل لمدة شهر واحد وتدريبهم في مجالات ومشاريع أنظمة النقل الذكية الحديثة.

واضافت ان العضوية ستتيح مشاركتها في إعداد وتحديث المواصفات الفنية والمعايير الدولية المتعلقة بأنظمة النقل الذكية واطلاعها على النتائج الأولية للتجارب الميدانية للمبادرات والمشاريع التي تمولها هيئة أنظمة النقل الذكية الأوروبية وإتاحة فرصة لعمل زيارات ميدانية لمواقع تلك التجارب فضلًا عن توفيرها خدمات استشارية على نطاق محدود في مراجعة وإبداء الملاحظات مع التزوّد ببيانات داعمة حول مبادرات ومشاريع الأنظمة المرورية الذكية المستقبلية.