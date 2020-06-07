شكرا لقرائتكم خبر عن سيناتور أمريكي يتهم الصين بعرقلة تطوير «لقاح كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

اتهم العضو الجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي ريك سكوت، اليوم الأحد، الصين بمحاولة أبطاء دول غربية لتطوير لقاح للوقاية من مرض كوفيد-19 وإفشالها بالكامل، مؤكداً أن بلاده لديها ما يدل على ذلك.

وقال سكوت خلال مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يتعين علينا أن ننجز تطوير هذا اللقاح. للأسف لدينا دليل على أن الصين تحاول إفشالنا أو إبطاء العملية، مضيفاً: الصين لا تريدنا أن نفعلها أولاً، لقد قرروا أن يكونوا خصماً للأمريكيين وأعتقد للديمقراطية حول العالم.

وأشار إلى أن معلوماته تستند إلى أجهزة مخابرات، موضحاً أن اللقاح مهم لنا جميعاً كي تبدأ عجلة اقتصادنا في الدوران مجدداً، وما أعتقده حقّاً هو أنه سواء طورته إنجلترا أولاً أو نحن أولاً فسنتشاركه، لكن الصين لن تتشاركه معنا.