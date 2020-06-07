شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات "كوفيد19" في بريطانيا إلى 40542 حالة والان نبدء بالتفاصيل
أظهرت البيانات الحكومية التي نُشرت اليوم الأحد ارتفاع حصيلة حالات الوفاة بمرض "كوفيد-19" في بريطانيا بواقع 77 حالة إلى 40542 حالة حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش في السادس من يونيو.
وطبقا لإحصاء رويترز المستند إلى مصادر البيانات الرسمية، فقد تجاوزت حصيلة الوفيات 50 ألف حالة هذا الأسبوع بإضافة حالات الوفاة المشتبه بأن سببها فيروس كورونا.
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