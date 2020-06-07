شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الكاميروني يقضي على 4 عناصر من"بوكوحرام" والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح في بيان أن عملية القضاء على العناصر الإرهابية تمت خلال صد الجيش هجومًا للجماعة على المنطقة، حيث استمرت الاشتباكات بين الجانبين أكثر من أربع ساعات، مؤكداً إصابة أحد أفراد الجيش خلال المواجهات، وأنه تم خلال العملية ضبط أسلحة استخدمتها عناصر الجماعة الإرهابية في الهجوم .
ووفق تقارير أمنية فإن أكثر من ألفي شخص لقوا مصرعهم منذ أن بدأت جماعة بوكوحرام بشن الهجمات في أقصى شمال الكاميرون منذ 2014 .
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