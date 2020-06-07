شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية في ليبيا: يجب إنهاء إغلاق قطاع النفط والان نبدء بالتفاصيل

قالت السفارة الأمريكية في ليبيا عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي ، "إن استئناف الإنتاج النفطي خطوة مهمة"، مشددة على ضرورة إنهاء إغلاق كافة الحقول والموانئ النفطية في ليبيا وإعادة الإنتاج.

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