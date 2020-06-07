كاميرات ورفع حصانة.. تشريع لمنع تكرار مأساة فلويد

لا تزال أصداء مقتل جورج فلويد جراء تعامل الشرطة العنيف معه، مستمرة في الشارع الأمريكي وداخل الأروقة السياسية.

ويعتزم ديمقراطيون بقيادة نواب من أصول أفريقية في الكونجرس طرح تشريع لمكافحة عنف الشرطة وغياب العدالة بين الأعراق.

ويهدف مشروع القانون، إلى تسهيل إجراءات الملاحقة القضائية للضباط الذين يرتكبون جرائم قتل، وتقول مصادر في الكونجرس إنه من المتوقع أن يضم التشريع أيضا إلغاء الحصانة التي تحمي أفراد الشرطة من الملاحقة القضائية المدنية.

القوة الفتاكة

وحسب وكالة "رويترز" يكشف تكتل السود في الكونجرس مع أكثر من 50 عضوا من مجلسي النواب والشيوخ غدا الإثنين عن التشريع الذي من المتوقع أن يشمل منع استخدام الشرطة لأوضاع الخنق وتصنيف المشتبه بهم وفقا للعرق.

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كما يتطلب تثبيت كاميرات في أجساد أفرادها وإخضاع أجهزتها لمجالس رقابة مدنية وفرض بروتوكولات جديدة لعملها تحد من استخدام القوة الفتاكة وإلزام عناصرها بالتدخل إذا شهدوا مخالفة لقواعد العمل.

ويحظى التشريع، الذي يُتوقع أيضا أن يؤسس لقاعدة بيانات وطنية تحدد مخالفات الشرطة للقواعد، بدعم من كبار الساسة الديمقراطيين ومن بينهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر.

ويقول أعضاء تكتل النواب السود في الكونجرس إنهم سيحتاجون لممارسة حلفاء سياسيين للضغوط داخل المجلس وخارجه لتأمين التصويت بالتأييد على التشريع في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قوات الحرس الوطني ببدء عملية الانسحاب من العاصمة واشنطن بعد تراجع حدة الاحتجاجات إثر مقتل جورج فلويد على يد الشرطة.

وقال ترامب، إن الأمر الأن تحت السيطرة بالكامل في العاصمة الأمريكية واشنطن، وقوات الحرس الوطني يمكنهم العودة إذا لزم الأمر.