مشاورات سودانية للتوافق علي "هيسوم" رئيسا للبعثة الأممية

قالت مصادر سودانية لـ"الخليج 365" إن هناك مشاورات داخل أروقة الحكومة الانتقالية بالسودان من أجل التوافق علي تعيين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان السابق نيكولاس هيسوم، رئيسا للبعثة السياسية تحت البند السادس .



وأضافت المصادر أن مجلس الأمن و الدفاع السوداني رحب بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن إنشاء بعثة سياسية تحت البند السادس، لدعم مفاوضات السلام وإنقاذ الوثيقة الدستورية لمدة 12 شهرا.

وكانت مصادر أكدت لـ" الخليج 365" ، في وقت سابق الأحد، أن اجتماع مجلس الأمن والدفاع سيناقش قرار مجلس الأمن الدولي بشأن البعثة الأممية بشكل تفصيلي، دون مزيد من التفاصيل

والأربعاء، أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، قرارين نصّ أحدهما على تشكيل بعثة سياسية فيالخرطوم مهمتها دعم المرحلة الانتقالية بالسودان، بينما الثاني يمدد بعثة يوناميد في إقليم دارفور لنهايةالعام على الأقل.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن القرار الذي قضى بتشكيل البعثة السياسية الجديدة واسمها (يونيتامس) أعدت مسودته كل من ألمانيا وبريطانيا واعتمده مجلس الأمن بإجماع أعضائه الـ15.وينص القرار على أن مجلس الأمن "يقرر، حال اعتماد هذا القرار، إنشاء بعثة أممية متكاملة للمساعدة فيالمرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) لفترة أولية مدتها 12 شهراً".

Advertisements

ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أن يعيّن سريعاً مبعوثاً لرئاسة هذه البعثةالجديدة.

وسبق أن قدمت السودان طلبا رسميا لمجلس الأمن لسحب رسالة واستبدالها بأخرى تتعلق بطلب رئيسالوزراء عبدالله حمدوك إنشاء بعثة سياسية تحت البند السادس لدعم مفاوضات السلام وإنقاذ الوثيقةالدستورية.

وعلى غرار القرار الأول فإن القرار الثاني المتعلق ببعثة يوناميد صاغت مسودته كل من برلين ولندن.

ونص هذا القرار على "تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020".ما نص على وجوب "أن يبقى لغاية ذلك التاريخ عديد بعثة يوناميد، من عسكريين وشرطيين، على حاله".

يشار إلى أن مجلس الأمن والدفاع في السودان يختص بإعداد سياسات في مجال تخصصه واتخاذوإصدار القرارات الملزمة ويترأسه رئيس المجلس السيادي ويضم في عضويته رئيس الوزراء والقائد العامللقوات المسلحة ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل و المالية والتخطيط الاقتصادي.