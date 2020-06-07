ترامب يأمر بسحب "الحرس الوطني" من واشنطن

الخليج 365 - وكالاتالأحد 2020/6/7 06:13 م بتوقيت أبوظبي
أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، قوات الحرس الوطني ببدء عملية الانسحاب من العاصمة واشنطن بعد تراجع حدة الاحتجاجات إثر مقتل جورج فلويد على يد الشرطة.
وقال ترامب، إن الأمر الآن تحت السيطرة بالكامل في العاصمة الأمريكية واشنطن، وقوات الحرس الوطني يمكنهم العودة إذا لزم الأمر.
وفي وقت سابق أمس السبت، هاجم ترامب، عمدة العاصمة واشنطن، موريل باوزر، بعد أن طالبت بسحب جميع القوات العسكرية وغيرها من سلطات تطبيق القانون الفيدرالية "غير العادية" من المدينة.
وقال ترامب، في تغريدة عبر تويتر، " عمدة واشنطن العاصمة ليست مؤهلة لقيادة مدينة مثل العاصمة أبدًا.. إذا لم يتقدم الرجال والنساء العظماء في الحرس الوطني إلى الأمام ، لما كانت ستبدو أفضل من نظيرتها عمدة مينيابوليس".
ومطلع الشهر الجاري، فرضت عمدة العاصمة واشنطن، حظر التجول لمدة 7 ساعات في جميع أنحاء المدينة بسبب أعمال العنف المستمرة على خلفية مقتل فلويد.
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