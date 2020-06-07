الجزائر تعلن دعمها "إعلان القاهرة" بشأن حل الأزمة الليبية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020

أعلنت الجزائر، الأحد، دعمها لـ"إعلان القاهرة" لحل الأزمة في ليبيا والمبادرة التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



وأكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن الحل السياسي في جارتها الشرقية لن يكون ناجعاً إلا "وفقاً للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وفي إطار احترام إرادة الشعب الليبي" وبإشراك دول الجوار.

ودعت فيه كل الفاعلين الإقليميين والدوليين لتنسيق جهودهم بهدف إيجاد تسوية سياسية دائمة للأزمة في ليبيا .. مؤكدة على تمسكها بالدور المحوري لدول الجوار الليبي المساعد على إيجاد حل سياسي شامل من خلال الاعتماد على الحوار الشامل كسبيل وحيد لتحقيق السلام في ليبيا وضان وحدة أراضيه.

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وشددت على أن الحل يجب أن يكون مرتبطاً بالشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وفي إطار احترام إرادة الشعب الليبي الشقيق.

وجددت الجزائر موقفها ورؤيتها لحل الأزمة في ليبيا المبني على "الوقوف على مسافة واحدة بين الفرقاء".

كما شددت على الجهود التي بذلتها "على مختلف الأصعدة للتوصل إلى تسوية سياسية بدءا بوقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة الحوار".

وأعلن الرئيس المصري، السبت، عن مبادرة شاملة ومشتركة لإنهاء الصراع في ليبيا، تشمل وقف إطلاق النار سيبدأ من السادسة صباح يوم الإثنين المقبل، وتمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث لإدارة الحكم، مشددا على أن المبادرة تتضمن إلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها.

وتتضمن المابدرة اعتماد إعلان دستوري ينظم استحقاقات المرحلة المقبلة في ليبيا.