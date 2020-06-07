بدء محاكمة مساعد رئيس القضاء السابق بإيران بتهم الفساد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020

بدات الأحد جلسات محاكمة مساعد رئيس السلطة القضائية السابق، أكبر طبري، و17 متهماً آخرين، بتهم فساد ورشاوى، في الفرع الخامس من محكمة جنايات بطهران.



ووفقا لوكالة "نادي المراسلين الشباب" الحكومية الإيرانية، فقد وجه ممثل المدعي العام رسول قهرماني تهما ضد أكبر طبري، شملت تشكيل شبكة رشوة وقيادتها بهدف التأثير في الملفات القضائية.

وفي جزء من لائحة الاتهام ضد طبري، قال ممثل المدعي العام إن المتهم عقد اجتماعات في مكتب الشؤون التنفيذية للسلطة القضائية مع المتهمين الكبار في القضية لحل مشاكلهم القضائية.

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يذكر أن طبري تم اعتقاله في أبريل العام الماضي، باعتباره أحد الشخصيات الرئيسية في مكتب صادق آملي لاريجاني الرئيس السابق للسلطة القضائية، في مجموعة تتعلق بالفساد.

وبحسب ممثل الادعاء العام، فإن إحدى قضايا الفساد الاقتصادي لأكبر طبري تتعلق بشخص يدعى مصطفى نياز آذري، أحد أكبر المختلسين، والذي قدم أرضا بمساحة 15 ألف متر مربع في مدينة بابلسر السياحية وثلاث فيلات بقيمة 4 مليارات ومئتي مليون تومان، وذلك مقابل إغلاق قضية فساد.

ووفقا للائحة التهم، فقد هرب مصطفى نياز آذري إلى الخارج بعد أن أطلق سراحه بتدخل من أكبر طبري.

أما القضية الأخرى التي أثيرت في جلسة المحكمة الأحد فتتعلق بشخص يدعى رسول دانيال زاده، الذي بحسب ممثل المدعي العام، قام أكبر طبري بإصدار أمر يمنع ملاحقته من قضايا تتعلق بالفساد وذلك بعد ما تلقى منه رشاوى كبيرة تضمنت 3 وحدات سكنية فاخرة في مجمع " روما" و 3 وحدات في مبنى "فلورا" في طهران.

بالإضافة إلى ذلك، دفع رسول دانيال زاده 18 مليارا و300 مليون تومان على شكل رشاوى إلى أكبر طبري.