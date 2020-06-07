خامنئي يخشى شيخوخة سكان إيران والداخلية تشكل لجنة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020
أبدى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مخاوفه مما أسماها شيخوخة السكان في إيران، فيما أعلن وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي تشكيل لجنة لمعالجة هذه المخاوف.
وتطرق خامنئي في كلمة له الخميس الماضي، إلى قضية ما وصفها بـ " شيخوخة السكان " في إيران، قائلا: "التقارير الموثقة التي تصلنا تفيد بأن بلدنا تهرم بسرعة، فهذه أخبار سيئة للغاية".
وخلال السنوات الأخيرة، أشار المرشد كثيراً إلى الحاجة إلى زيادة عدد سكان إيران بحيث تصل إلى 150 مليون نسمة، أي أكثر من ضعف عدد سكان إيران البالغة حاليًا 83 مليونًا.
ووفقا لوكالة "فارس"، فقد أكد فضلي وفقا لتقييمات مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، أن الجهود المبذولة لا تتماشى مع "الخطة السكانية".
فيما لم يقدم فضلي الذي تحدث إلى الصحافيين على هامش اجتماع اللجنة الاجتماعية الوطنية يوم الأحد، تفاصيل عن تقرير مجلس تشخيص مصلحة النظام، لكنه قال إن مجموعة عمل جديدة ستتابع القضية.
وبحسب وزير الداخلية الإيراني، فإن مجموعة العمل ستركز على ما وصفه بأنه "مخاوف المرشد" بشأن سكان إيران، مع تقديم تقارير فصلية.
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