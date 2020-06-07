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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العثور على جثة فتاة كردية خطفها مسلحين موالين لتركيا في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، بالعثور على جثة فتاة كردية من أهالي قرية ”درويش“ التابعة لريف منطقة عفرين التي احتلتها تركيا بمشاركة فصائل سورية مسلحة، مطلع العام 2018 إثر العملية العسكرية التي سميت بـ“غصن الزيتون“.
وتم العثور على جثة الفتاة وهي مقتولة في قرية الفيرزية قرب مدينة أعزاز شمال شرق حلب، وهي مدينة تقع كذلك ضمن المناطق التي تحتلها تركيا والفصائل السورية المسلحة المدعومة منها.
وكان المرصد السوري كشف في 18 أيار (مايو) الماضي، أن فصيل السلطان مراد، المدعوم من تركيا، أقدم على اختطاف فتاة من مدينة عفرين ليقطع الاتصال معها إلى أن تم العثور على جثتها اليوم.
ولم يذكر المرصد السوري هوية الضحية وعمرها، غير أن صفحات مقربة من الإدارة الذاتية الكردية، ومنها صفحة مكتب الإعلام لشمال شرق سوريا على ”فيسبوك“، قالت إن الفتاة تدعى ملك نبيه خليل جمعة، وهي قاصر تبلغ من العمر 16 عاما.
وأكد هذه المعلومات مكتب الإعلام لشمال شرق سوريا، في بيان نشره على حسابه في الفيسبوك .
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