شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قطر تسجل 1595 إصابة و3 وفيات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020 أعلنت قطر، اليوم الأحد، تسجيل 3 وفيات و1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ونقل حساب وكالة الأنباء القطرية على ”تويتر“، عن وزارة الصحة، قولها، إنه ”تم تسجيل تعافي 1811 شخصًا من المرض، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 44338 حالة“.

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