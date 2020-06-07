الجهاد الإسلامي تطالب بنقل جثمان أمينها العام السابق إلى غزة

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – غزة
أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، خضر حبيب، أن حركته تقدمت بطلب للسلطات المصرية من أجل نقل جثمان أمينها العام السابق رمضان شلح لقطاع غزة.
وأوضح حبيب، في تصريح صحفي، أن الاحتلال الإسرائيلي رفض نقل جثمان رمضان شلح إلى قطاع غزة، مشيراً إلى أن شلح أوصى بدفنه بالقطاع.
وأضاف حبيب: “الاحتلال منع دخوله إلى قطاع غزة حياً وميتاً”.
وأعلن مساء السبت، عن وفاة الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين رمضان عبدالله شلح، بعد صراع مع المرض خلال السنوات الماضية.
وجراء المرض الذي الم به ابتعد شلح عن العمل السياسي خلال الأعوام المنصرمة، وهو الذي تولى منصب أمين عام حركة الجهاد الإسلامي منذ عام 1995 عقب استشهاد قائدها فتحي الشقاقي، علما أنه أحد مؤسسي الحركة الفلسطينية، ومن أبرز السياسيين الفلسطينيين.
ويأتي خبر وفاة رمضان شلح، عن عمر يناهز 62 عاما، علما أنه من مواليد الأول من شهر فبراير سنة 1958 ميلادي، في حي الشجاعية بمدينة غزة ، حيث نشأ وترعرع هناك في منزل عائلته.
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