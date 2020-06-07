كورونا كشف أفضل أشياء الأمير تشارلز

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نصر المجالي: قالت خبيرة في الشأن الملكي البريطاني إن ولي العهد الأمير تشارلز يرى أن إصابته بالفيروس التاجي كان "أحد أفضل الأشياء التي يمكن أن تحدث" لأنه جعله أكثر تعاطفًا وعزز وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وكشف أمير ويلز (71 عامًا)، في وقت سابق أنه "محظوظ" لأنه عانى من "أعراض خفيفة نسبيًا" لكوفيد 19 بعد اختبار إيجابي في مارس الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، استهل حديثا غير مسبوق مع قناة (سكاي نيوز) البريطاني، عن إصابته بالعدوى وقال لمراسلة الشؤون الملكية للقناة ريانون ميلز: 'لقد كنت محظوظًا في حالة إصابتي التي ذهبت بخفة وسرعة. لكني حصلت عليه، ويمكنني بعد التجربة أن أفهم ما مر به الآخرون".

وأضاف ولي العهد البريطاني: "أشعر بشكل خاص بالذين فقدوا أحبائهم نتيجة إصابتهم بالفيروس القاتل، ولم يتمكنوا من التواجد معهم في ذلك الوقت. هذا بالنسبة لي هو أكثر شيء مروع".

أوقات عصيبة

وقالت كاتبة السيرة الملكية بيني جورور لصحيفة (صنداي تايمز) اللندنية، اليوم الأحد، إن معركته مع الفيروس تعني أنه "قادر الآن على فهم الأشخاص الذين يمرون بأوقات عصيبة" و"إظهار القيادة".

وقالت جورور: "إن إصابة الأمير بالفيروس هو أحد أفضل الأشياء التي يمكن أن تحدث". وكان أول منشور كتبه الأمير تشارلز عن إصابته بفيروس كورونا جذب ما يقرب من 850،000 إعجاب من 1.1 مليون متابع - وهي قفزة كبيرة من المعتاد البالغ 20000 الذي تلقاه تحديث قصر كلارنس هاوس في Instagram.

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الخبيرة في الشؤون الملكية بيني جورو

وبصفة ولي العهد البريطاني راعيًا لـ Age UK وهي منظمة إنسانية تعني بكبار السن، فقد شارك رسالة فيديو، تم تصويرها في مقره في منزل بيركال في قصر بالمورال الملكي في اسكوتلندا، تتناول جائحة الفيروس التاجي وتأثيره على كبار السن في المجتمع.

ووصف الأمير في رسالة الفيديو حالة الإغلاق بأنها "تجربة غريبة ومحبطة ومؤلمة في الغالب" وأبرز كيف أن هذا "وقت غير مسبوق وقلق في حياتنا".

قضايا حياتية

ومنذ إصابته بالفيروس، شارك ولي العهد البريطاني بمجموعة منتقاة من منشورات وتغريدات وسائل التواصل الاجتماعي تثير قضايا حياتية عامة مهمة قريبة من قلبه ومن اهتمامه.

وفي الشهر الماضي، نشر الأمير تشارلز أحدى وصفاته المفضلة لـ "البيض المخبوز بالجبن" في رسالة لصانعي الجبن البريطانيين، كما أنه قال في أحد المنشورات إنه احتفل بذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية بقراءة مقتطف من مذكرات جده جورج السادس الذي كان ملكا اثناء تلك الحرب.

كما سلط الأمير في عدد من التغريدات والمنشورات الضوء على التزامه بالاستدامة والبيئة بمناسبة (يوم الأرض) الذي يتم الاحتفال به عادة في أبريل، وكتب ولي العهد: "من الواضح بشكل متزايد أنه عندما نهتم بكوكبنا فإننا نهتم بأنفسنا بشكل أساسي".

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