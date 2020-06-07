محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
قالت مصادر مطلعة بـ"الطيران المدني" إنه تم الاتفاق مع شركة "السلام" العمانية، على نقل المصريين العالقيين في الدوحة إلى مسقط، على أن تقوم شركة "إير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني، بإعادتهم من مسقط إلى أرض الوطن.
وأشارت المصادر، في تصريحات صحفية أدلت بها، اليوم الأحد، إلى أنها في انتظار قرار مجلس الوزراء لتحديد موعد العودة خلال أسبوع.
وأضافت المصادر أن الدولة استجابت لنداء المصريين العالقيين في قطر، وستكون المرحلة الأولى تضم ما يقرب من 1900 مصري، وستتم إعادتهم إلى أرض الوطن من مسقط عن طريق شركة "إير كايرو"، بينما يتم نقلهم من الدوحة عن طريق الشركة العمانية "السلام".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: إعادة 1900 مصري من قطر عن طريق سلطنة عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.