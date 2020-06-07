السياحة والآثار تضيء قباب الإمام الشافعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أضاءت الإدارة العامة للقاهرة التاريخية بوزارة السياحة والآثار بالتعاون مع منطقة آثار الإمام الشافعي؛ قباب مقابر الأسرة العلوية الأثرية الموجودة بالمنطقة.
وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار مشروع تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط والذي تقوم به وزارتي السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ومحافظة القاهرة.
وقال الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، إن القباب يبلغ عددها سبعة وتتنوع ما بين قباب صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجم.
وأشار إلى أنه جاري إعداد عدد من الدراسات تمهيدا لطرح مشروع متكامل لترميم مقابر الاسرة العلوية.
جدير بالذكر أن هذه المقابر والمعروفة باسم حوش الباشا تقع بمنطقة الإمام الشافعي، وقام ببناءها محمد علي كمدفن له ولعائلته في عام 1816م، ولكنه لم يدفن بها ودفن بمسجده بالقلعة.
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