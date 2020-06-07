بعد إصابة عاملين بكورونا.. غلق مقر نقابة المهندسين في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، نقيب المهندسين في محافظة القليوبية، اليوم الأحد، غلق المقر الرئيسي للنقابة ببنها لمدة أسبوع، بسبب إصابة 2 من العاملين بالنقابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه سيجري تعقيم مبنى النقابة.

وقال "مجاهد" في بيان له اليوم، إنه جرى التأكد من إصابة موظفين والاشتباه في إصابة ثالث بالنقابة، مشيرًا إلى أن النقابة ستتكفل بعلاجهما إلى جانب تطهير مبنى النقابة، وإلزام الموظفين بالعزل المنزلي.

كانت نقابة المهندسين بالقليوبية، أعلنت توفير كحول إيثيلي بتركيز 70% مجانا لأعضائها.