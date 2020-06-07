تعرف على الفائزين بمسابقة يوسف إدريس للقصة القصيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي عن أسماء الفائزين في مسابقة "يوسف إدريس للقصة القصيرة" للعام 2019/2020.
وفاز الكاتب حسن عبد الموجود عبد اللاه عوض، بالجائزة الأولى، وقدرها 50 ألف جنيه عن المجموعة القصصية "حروب فاتنة".
كما فاز الكاتب محمد عبد المنعم محمد عبد الغني زهران، بالجائزة الثانية، وقدرها 30 ألف جنيه، عن المجموعة القصصية "سبع عربات مسافرة".
وجدير بالذكر أن الأديب يوسف إدريس، كاتبٌ مسرحي وقصصي مصري أثرى الأدب العربي بالعديد من الأعمال والروايات. تخرج من كلية الطب عام 1947، وتخصص في الطب النفسي، ولكنه لم يستمر في هذا المجال، حيث حمله ولعه بالأدب والقصص القصيرة والمسرح إلى الكتابة ليصبح بذلك من أشهر الأدباء المصريين والعرب.
طُبعت أعماله الأدبية، وتحول كثيرٌ منها إلى أعمالٍ مسرحية وسينمائية شهيرة مثل النداهة والحرام. كانت له بعض الاهتمامات السياسية التي تجلت في مقالاته وآرائه حيال النظام السياسي في تلك الفترة.
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