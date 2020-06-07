بعد "إعلان القاهرة".. الجزائر تدعو لإيجاد تسوية سياسية دائمة في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر- (د ب ا):

طالبت الجزائر، الأحد، من" مختلف الفاعلين الإقليميين والدوليين بتنسيق جهودهم لإيجاد تسوية سياسية دائمة للأزمة في ليبيا " ، حسبما أورده بيان وزارة الخارجية الجزائرية.

وقال البيان الصادر اليوم الأحد "أخذت الجزائر علما بالمبادرة السياسية الأخيرة من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار والعمل على إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية."

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وأضاف "وتذكر الجزائر بموقفها القائم على الوقوف على مسافة واحدة من الأشقاء الليبيين وبالجهود التي بذلتها على مختلف الأصعدة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية بدءً بوقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة الحوار التي تجمع الفرقاء الليبيين من أجل حل سياسي شامل وفقا للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، وفي إطار احترام إرادة الشعب الليبي الشقيق".

وجددت "الجزائر تمسكها بالدور المحوري لدول الجوار من أجل تقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين من خلال اعتماد الحوار الشامل كسبيل وحيد لتحقيق السلام في ليبيا وضمان وحدة وسلامة أراضيها."

وتدعو المبادرة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس السبت بالقاهرة إلى وقف إطلاق النار في ليبيا بداية من 8 من الشهر الجاري وإخراج المليشيات الأجنبية من البلاد وانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة، وإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الليبي من الاضطلاع بمهامه الأمنية، فضلا عن استمرار عمل اللجنة العسكرية (5+5)"، إلى جانب مسارات سياسية وأمنية واقتصادية.