مياه القليوبية توقع اتفاقية تعاون للتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
وقعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، برئاسة المهندس مصطفى مجاهد بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وجمعية المجتمع المحلي بقرية كفر منصور مركز كفر شكر، اليوم الأحد، برتوكول تعاون للتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي.
يأتي ذلك في إطار تفعيل وتعظيم دور المشاركة المجتمعية، بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، في نشر الوعي، وكسب التأييد المجتمعي في مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى المحافظة.
وأكد مجاهد، أن التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي بطريقة صحيحة من أولويات الشركة في ظل الممارسات الخاطئة من بعض الأشخاص في التخلص العشوائي من مياه الصرف الصحي، والتي قد تتسبب في خطر عظيم، سواء براً أو بحراً من انتشار الكثير من الأوبئة والأمراض والتأثير بالسلب على البيئة.
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