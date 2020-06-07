حفتر يقبل مبادرة السيسي لحلّ الأزمة الليبية ويوافق على وقف إطلاق النار

أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، دعمه لمبادرة لحل الأزمة في ليبيا، أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أعقاب محادثات مع حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح في القاهرة، وتتضمن وقفاً لإطلاق النار اعتباراً من الساعة 6:00 من صباح الإثنين.

وقال حفتر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع السيسي وصالح: ”إننا نؤكد دعمنا وقبولنا لها (المبادرة) آملين الحصول على الدعم والتأييد الدولي للعبور بليبيا لبر الأمان“.

وأعلن السيسي في المؤتمر بعد لقائه حفتر ”توافق القادة الليبيين على إطلاق (إعلان القاهرة) متضمنا مبادرة ليبية كأساس لحل الأزمة، في إطار قرارات الأمم المتحدة والجهود السابقة في باريس وروما وأبو ظبي وأخيرا في برلين“.

وأضاف أن المبادرة ”تدعو إلى احترام كافة الجهود والمبادرات من خلال وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة السادسة من صباح 8 جوان 2020، وإلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية“.

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من جهته، قال صالح: إن المبادرة ”تتماشى مع ما تعارف عليه الشعب الليبي، ومع الدستور الليبي والحكم في الفترة الانتقالية في ليبيا“.

وأضاف: ”تتكون السلطة التنفيذية من رئيس ونائبين ورئيس وزراء منفصل، وتكون مدة هذا المجلس عاما ونصف العام، يجوز أن تمد 6 أشهر.. ولا تهميش لأحد ولا إقصاء لأحد“.

يأتي ذلك فيما أعلنت ميليشيات حكومة الوفاق، السبت، بعد تسجيل تقدم على الأرض، إطلاق عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مدينة سرت على بعد 450 كلم شرق طرابلس.