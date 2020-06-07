الكويت تُعلن فتح المساجد وتشغيل رحلات الطيران التجارية

قال وزیر الدولة لشؤون الخدمات بالكويت، مبارك الحریص: إن إدارة الطیران المدني وضعت خطة لتشغیل الرحلات التجاریة من وإلى مطار الكویت الدولي، في وقت تستعد فيه البلاد لفتح المساجد الأربعاء المقبل بعد إغلاق استمر نحو ثلاثة أشهر لمكافحة فيروس كورونا.
ثلاث مراحل تدريجية، الأولى بنسبة 30 في المئة والثانية 60 في المئة وصولا إلى التشغیل الكامل في المرحلة الثالثة والأخیرة.
ولم يحدد الوزير في تصريح بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) موعد تشغيل المطار لكنه قال إن التشغيل سيكون على
وأكد أنه سيتم الالتزام بالإجراءات الوقائیة والاحترازیة الصادرة من السلطات الصحیة وتطبیقھا على المسافرین في ظل ظروف انتشار فیروس كورونا.
من ناحية أخرى، أعلن وزیر العدل والأوقاف والشؤون الإسلامیةفھد العفاسي، معاودة فتح المساجد في بعض المناطق لأداء صلاة الجماعة بدءا من صلاة ظھر یوم الأربعاء المقبل، وكذلك إقامة صلاة الجمعة بالمسجد الكبیر للعاملین فیه فقط على أن تبث عبر التلفزیون، وذلك بعد توقف دام نحو ثلاثة أشهر.
وقال العفاسي في تصريح بثته الوكالة الرسمية إن الوزارة انتھت من جميع الاستعدادات والتجھیزات كما تم تعقيم المساجد "في المناطق النموذجیة" من قبل وزارة الدفاع لتوفیر الأجواء الصحیة والحد من انتشار فیروس كورونا وفقا للاشتراطات الصحیة.
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