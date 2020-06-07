بسبب كورونا.. ماليزيا تُمدد الإغلاق حتى نهاية أغسطس

أعلن رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، تمديد فترة تقييد التحركات لأجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مع رفع الحظر على حركة الجمهور بأشكالها كافة والقيود عن جميع القطاعات الأنشطة التجارية تقريبًا، اعتبارًا من 10 يونيو حتى 31 أغسطس المقبل.
المنزل ولجميع القطاعات الاقتصادية تقريبًا باستئناف عملها بشروط مشددة".
وقال رئيس الوزراء الماليزي، في خطاب بثته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما": "قرار تقييد الحركة نحو التعافي يأتي استبدالًا لقرار تقييد التحركات المشروط الذي تنتهي فترته يوم 9 من يونيو الجاري، ليسمح بذلك للجمهور الخروج من
كان رئيس الوزراء الماليزي قد أعلن في أول مايو الماضي فرض تقييد التحركات المشروط استبدالًا لقرار تقييد التحركات الذي سرى مفعوله منذ 18 مارس لمحاصرة تفشي جائحة كورونا، والذي سمح بموجبه لمعظم الأعمال والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية باستئناف العمل اعتبارًا من 4 مايو.
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