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لبنان يُسجل 11 إصابة جديدة بكورونا

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 أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس ؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 1331 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية

اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).


وأشارت الوزارة – في بيان اليوم – إلى تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة

بالفيروس في لبنان إلى 30 حالة، معظمهم من المتقدمين في العمر وكانوا يعانون أمراضا مزمنة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 1247 فحصا شملت المقيمين داخل لبنان والعائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.

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