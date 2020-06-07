أعلنت وزارة الصحة في مالي، اليوم الأحد، تسجيل 10 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، فضلًا عن تعافي28 شخصًا، ووفاة اثنين.
أن العدد الإجمالي للمصابين وصل إلى 1533 حالة، فيما بلغ مجموع المتعافين 873 شخصا، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الوفيات 92 حالة.
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم -
كانت هذه تفاصيل خبر مالي تُسجل 10 إصابات جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.