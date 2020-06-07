مالي تُسجل 10 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في مالي، اليوم الأحد، تسجيل 10 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، فضلًا عن تعافي

28 شخصًا، ووفاة اثنين.



وذكرت الوزارة - في بيان اليوم -

أن العدد الإجمالي للمصابين وصل إلى 1533 حالة، فيما بلغ مجموع المتعافين 873 شخصا، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الوفيات 92 حالة.