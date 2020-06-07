النمسا: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 15 ألفًا و793

أعلنت وزارة الصحة النمساوية عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا فى البلاد إلى 15 ألفًا و793 حالة من إجمالي عدد الإصابات البالغ 16 ألفًا و851 حالة.



وذكر بيان لوزارة الصحة، اليوم الأحد، أن عدد الحالات الفعلية فى البلاد تبلغ 357 حالة شاملة 69

حالة فى المستشفيات و17 حالة فى العناية المركزة، بينما بلغ عدد الوفيات 672 حالة.



وأوضح البيان أن عدد الاختبارات والفحوصات اليومية امس سجل 3685 اختبارًا بتراجع نحو 42%.

وذكر البيان أنه تم الإبلاغ عن 35 إصابة

جديدة في فيينا أمس، كما تم تسجيل ما مجموعه 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء النمسا.

وأشار البيان إلى أن ست ولايات نمساوية وهي بورغنلاند وكارينثيا وسالزبورغ وستيريا وتيرول وفورارلبرج لم تسجل اليوم أي إصابة جديدة، بينما توجد في ولاية النمسا السفلى حالة واحدة، وفي ولاية النمسا العليا ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.