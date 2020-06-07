كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 04:31 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تعلن شفاء 745 شخصا من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، أكثر من 44,000 فحص جديد بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا "كوفيد - 19" على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وجاء ذلك تماشيًا مع خطة وزارة الصحة الإماراتية، لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في دولة الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بالفيروس والمخالطين لهم وعزلهم.

وفقًا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في دولة الإمارات، وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى دولة الإمارات في الكشف عن 540 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 38808 حالة.

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وأكدت الصحة الإماراتية، شفاء 745 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 21806.

وقد أعلنت الصحة الإماراتية، عن وفاة مصاب، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 276 حالة.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.