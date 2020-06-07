كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 04:31 مساءً - انت الان تقراء خبر تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا في لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة في لبنان، اليوم الأحد، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 30 حالة.

ووفقًا لوزارة الصحة اللبنانية، أنه تم تسجيل 11 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 1331 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 768.

وفي وقت سابق، مدد مجلس الوزراء اللبناني، التعبئة العامة في مواجهة انتشار فيروس كورونا حتى الخامس من يوليو المقبل.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، قد سجلت حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 28.

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وكانت السلطات اللبنانية، أعلنت أن المرحلة الجديدة من إعادة فتح القطاعات، وتخفيف الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ستبدأ غدًا الاثنين.

ودفعت الأوضاع الاقتصادية والأضرار التي لحقت بالعديد من القطاعات، الحكومة اللبنانية إلى الاستمرار في آلية فتح القطاعات الحيوية، مع الإبقاء على الإجراءات الوقائية الضرورية لضمان عدم انتشار الوباء.

ومن المرتقب أن ترفع الحكومة اللبنانية حالة التعبئة العامة مع نهاية الأسبوع الحالي، مع إمكانية إعادة فتح مطار بيروت الدولي نهاية يونيو المقبل.

وقد بلغ إجمالي مصابي كورونا في لبنان 1191 حالة، شفي منهم 708 بينما توفي 26 مريضا.

وكانت متحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد، أعلنت أن الصحة اللبنانية سجلت 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" بين اللاجئين في شرق البلاد.