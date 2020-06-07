33 ضحية في جرائم القتل بالمجتمع العربي منذ مطلع العام 2020

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتل منذ مطلع العام 2020 الجاري ولغاية الآن 33 شخصا في المجتمع العربي في جرائم قتل مختلفة، آخرهم كل من رائد عبد اللطيف (40 عاما) وجبريل عكاشة (41 عاما) ونهاد الشمالي (28 عاما) في جريمة إطلاق نار استهدفت سيارة كانوا يستقلونها قرب مفرق اللد، أمس السبت.

الرملة: 4 ضحايا من عائلة واحدة خلال عام

وفي مدينة الرملة، قتل 4 شباب من عائلة الشمالي في غضون واحد عام، آخرهم ضحية جريمة إطلاق النار أمس، نهاد الشمالي، بعدما قتل في السابق شقيقه سعيد وأبنا عمه معتز ومحمد الشمالي، وهما شقيقان أيضا.

وقتل يوم 15 آب/ أغسطس 2019 الشاب معتز الشمالي في حديقة عامة، وفي اليوم ذاته قتل أيضًا ابن عمه سعيد الشمالي خلال تشييع جثمان الأول.

وفي يوم 13 آذار/ مارس 2020 قتل الشاب محمد الشمالي فيما أصيبت شابة كانت برفقته بجروح خطيرة آنذاك إثر جريمة إطلاق نار قرب مدينة نتانيا.

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ضحايا جرائم القتل العرب منذ مطلع 2020

قُتل منذ مطلع العام كل من رائد عبد اللطيف (40 عاما) وجبريل عكاشة (41 عاما) ونهاد الشمالي (28 عاما) يوم 6 حزيران/ يونيو، أمير أمون (24 عاما) من يركا يوم 27 أيار/ مايو، يوسف محمد حصارمة (60 عاما) من البعنة يوم 26 أيار/ مايو، صالح فوزي جربان (26 عاما) من جسر الزرقاء يوم 18 أيار/ مايو، عبد الرحيم شلباية (60 عاما) من قلنسوة يوم 17 أيار/ مايو، عميد فاضل في الثلاثينات من عمره من المغار يوم 15 أيار/ مايو، نور شحدة أبو القيعان (20 عاما) من حورة يوم 13 أيار/ مايو، مصطفى درويش يونس (26 عاما) من عارة يوم 13 أيار/ مايو، محمود مؤيد عدوي (29 عاما) من طرعان يوم 10 أيار/ مايو، عوفر أبو سعدة وكارلوس أبو تميمة (28 و40 عاما) من عسفيا يوم 9 أيار/ مايو، سلامة أبو كف (40 عاما) في بئر السبع يوم 7 أيار/ مايو، محمد زياد إغبارية (38 عاما) من أم الفحم يوم 5 أيار/ مايو، ميرفت دسوقي (48 عاما) من اللد يوم 17 نيسان/ أبريل، محمد مصباح من أم الفحم يوم 9 نيسان/ أبريل، أشرف خالد حامد (30 عاما) في جريمة إطلاق نار ببلدة كفر قرع، تمام جبالي (84 عاما) إثر تعرضها لجريمة إطلاق نار في مدينة الطيبة يوم 25 آذار/ مارس، محمد سلمان (20 عاما) من الطيرة يوم 20 آذار/ مارس، زمزم محاميد (19 عاما) من أم الفحم يوم 18 آذار/ مارس، محمد الشمالي (35 عاما) من الرملة يوم 13 آذار/ مارس، محيي الدين هشام بدران (33 عاما) من البعنة يوم 12 آذار/ مارس، نسرين عبد الحفيظ من الطيبة يوم 1 آذار/ مارس، نبيل عيسى عماش في العشرينيات من عمره من جسر الزرقاء يوم 27 شباط/ فبراير، رسمي الأسد في بلدة اللقية بالنقب يوم 9 شباط/ فبراير، عودة أبو جليدان (42 عاما) من العزازمة في منطقة بير هداج بالنقب يوم 5 شباط/ فبراير، محمود مبرشم (30 عاما) من جديدة المكر يوم 20 كانون الثاني/ يناير، عبد المنعم ناجي الجرابعة (25 عاما) من بلدة السيد بالنقب يوم 19 كانون الثاني/ يناير، شادية أبو سريحان (35 عاما) من بير المشاش يوم 14 كانون الثاني/ يناير، ساهر أبو القيعان (25 عاما) من حورة يوم 11 كانون الثاني/ يناير، حمادة طه في الأربعينيات من عمره من كفر قاسم يوم 5 كانون الثاني/ يناير، محمود العطاونة العبيد (16 عاما) من الرملة يوم 4 كانون الثاني/ يناير.

ويُستدل من المعطيات المتوفرة أنه من بين ضحايا جرائم القتل العرب في البلاد 5 نساء قُتلن منذ مطلع العام.

وفي العام الماضي، قُتل 93 عربيا بينهم 11 امرأة، علما بأنه قُتل 76 عربيا بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقُتل 72 عربيا بينهم 10 نساء عام 2017 في جرائم قتل مختلفة بالبلاد.

وتعاني البلدات العربية من تفاقم العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في الحد من جرائم القتل المتفشية في الآونة الأخيرة.