بيانيتش يرفض عرضين من أجل برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم يوفنتوس الإيطالي، ميراليم بيانيتش، أثبت ولائه لبرشلونة بعدما عرضين من فريقين بارزين أبديا رغبتهما في الحصول على خدماته.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لا يزال متمسكًا بالتعاقد مع بيانيتش، رغم رفض آرثر ميلو، لاعب وسط البارسا، دخول الصفقة التبادلية بين الناديين.

وأكدت أن رغبة بيانيتش أيضًا هي الانتقال إلى برشلونة، مشيرة إلى أنه رفض مؤخرًا عرضين من تشيلسي وباريس سان جيرمان، لارتداء القميص الكاتالوني.

وقالت الصحيفة، إنه إذا فشل الناديان في التوصل لصفقة تبادلية، سيلجأ برشلونة إلى بيع أحد لاعبيه، لاستغلال الأموال في حسم صفقة بيانيتش.

يذكر أن بيانيتش خرج من حسابات ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، قبل فترة التوقف لحساب زميله رودريغو بنتانكور.