تشيلسي يقترب من التعاقد مع فيرنر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن تشيلسي الإنجليزي اقترب من التعاقد مع مهاجم لايبزيج الألماني، تيمو فيرنر، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وارتبط فيرنر لعدة أشهر بالانتقال إلى ليفربول، قبل أن تنقلب الأمور لصالح البلوز في الأسابيع الأخيرة بعد انسحاب الريدز من السباق.
وبحسب صحيفة "التيليغراف" البريطانية، فإن فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، وبيتر تشيك، المدير الرياضي للنادي اللندني، يقفان خلف اقتراب البلوز من ضم فيرنر.
وأشارت الصحيفة إلى الزيارة التي قام بها الثنائي للأراضي الألمانية في كانون الثاني/يناير الماضي، للاجتماع بفيرنر وإقناعه بالانضمام للفريق اللندني في نهاية الموسم.
ولعب هذا الاجتماع، الذي شهد تواجد والد فيرنر ووكيله، دورًا حاسمًا في إقناع اللاعب بارتداء قميص تشيلسي، لاسيما مع قدرة تشيك على التحدث معه بأريحية، لإجادته اللغة الألمانية.
وترك هذا الاجتماع انطباعًا جيدًا لديه عن أسطورتي تشيلسي، ما أقنعه بالتحول إلى ملعب ستامفورد بريدج في أقرب فرصة ممكنة.
ولم تُحسم الصفقة بشكل رسمي حتى الآن، لكن هناك تقارير تفيد باتفاق تشيلسي على منح اللاعب راتبًا أسبوعيًا يبلغ 180 ألف جنيه إسترليني.
ومن المتوقع أن يتعاقد النادي الإنجليزي مع المهاجم الألماني بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، البالغة 53 مليون يورو، على أن يحصل ناديه السابق، شتوتغارت، على 12% من قيمة بيعه.
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