طمرة: إصابة عامل سقط من علو في ورشة بناء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص يبلغ من العمر 46 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لحادث عمل في مدينة طمرة، بعد ظهر اليوم الأحد.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن العامل تعرض للسقوط من علو خلال عمله في ورشة بناء، في الوقت الذي لم تتضح فيه الأسباب بعد.

وقدم طاقم طبي استدعي إلى مكان الحادث، الإسعافات الأولية للمصاب ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.