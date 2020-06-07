لا امتحانات وشهادات للطلاب في المدارس الابتدائية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت وزارة التربية والتعليم عدم إجراء امتحانات للطلاب في المدارس الابتدائيّة حتّى نهاية العام الدّراسي الحالي، وعدم توزيع شهادات مع علامات لطلاب الصّفوف الأولى- الخامسة.

ووفقا لوزير التّربية والتعليم، يوآف غالانت، فإنه "بناء على توصيات المهنيّين في وزارة التّربية قرّرت عدم إجراء امتحانات في المدارس الابتدائيّة حتّى نهاية هذا العام الدّراسي، وعدم توزيع شهادات مع علامات لطلاب الصّفوف الأولى- الخامسة".

وأضاف أن "البديل إعطاء الطلاب مردودا شخصيا يعبّر عن جهودهم واجتهادهم خلال الفترة الأخيرة".

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وأمّا بالنّسبة لطلاب الصّفوف السّادسة (ولطلاب الصّفوف السابعة في المدارس الابتدائيّة حتّى الصّف الثّامن) فيحصلون على شهادات انتقال للمرحلة المقبلة كما كان الحال مع نهاية كل عام.

وأوضحت الوزارة بأنّ "القسم الابتدائي سينشر مادّة مفصّلة عن الموضوع، وأنّ التعلّم عن بعد أحدث استقرارا في جهاز التّعليم، وأن المعلّمين قاموا بواجبهم على أكمل شكل. إلى جانب ذلك تميّزت هذه الفترة بالضغط والتّوتّر عند الطلاب وربّما الخوف، ولهذا الشّهادة التي أعطيت في الفصل الأوّل عبّرت عن التعليم في الوضع الطبيعي، ومن هنا جاء هذا القرار.

وختمت بالقول إنه "علينا أن نقيّم الطلاب من جهة، ومن جهة أخرى أن نصغي لمشاعرهم واحتياجاتهم وفق الواقع الجديد الذي نعيش فيه، وعليه لا بدّ من إيجاد التّوازن الذي يفي بالهدف".