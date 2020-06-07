يافا: إغلاق كافة المدارس الابتدائية بعد إصابة مديرة بالكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أغلقت كافة المدارس في مدينة يافا، بما فيها المدارس الابتدائية والثانوية، وذلك بعد اكتشاف إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بين الطلاب وطواقم المعلمين والعاملين، اليوم الأحد، وأصدرت تعليمات لإجراء فحوصات طبية للطلاب والمعلمين والعاملين.

وقررت مدرسة تيراسنطا الابتدائية ومدرسة أجيال الابتدائية، ومدرسة الأخوة، أمس، إغلاق أبوابها حتى إشعار آخر، وذلك بعد اكتشاف إصابات جديدة فيها، فيما يستمر العمل بمنظومة التعلم عن بعد.

ويستدل من معطيات وزارة التربية والتعليم أن عدد المرضى بجهاز التعليم في كافة البلاد بلغ 330، في حين بلغ عدد المدارس المغلقة في البلاد 106 مدارس، بينما يتواجد 16,327 طالبا ومعلما في الحجر الصحي.

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وتجدر الإشارة إلى أنه بعد ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا في يافا، قرر القائمون على محطة فحص كورونا في المدينة تمديد عملها لليوم الرابع على التوالي، إذ ستفتتح المحطة أبوابها لاستقبال المواطنين في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد ولغاية الساعة العاشرة مساء.

وأفاد مراسل "عرب 48" أنه بإمكان أي شخص مسجل ضمن صناديق المرضى (كلاليت، مكابي، مؤوحيدت) التوّجه إلى المحطة وإجراء فحص كورونا، إذ لا يتطلب إجراء الفحص أي توصية من طبيب العائلة أو صناديق المرضى.

ودعا القائمون على المحطة الأهالي في يافا لإجراء الفحوصات الخاصة بكورونا، حفاظا على أنفسهم ومجتمعهم، فيما وجّهت "نجمة داوود الحمراء" دعوة للأهالي، للالتزام بتعليمات وزارة الصحة وخصوصا ارتداء للكمامات الطبية حين خروجهم من المنازل.