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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. المعيدين والمدرسين يحتجون أمام البرلمان الإيراني والان مع التفاصيل
الأحد 7 يونيو 2020
صورة أرشيفية
نظم أعضاء هيئة تدريس ومعيدون في إيران، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في العاصمة طهران، اعتراضًا على تردي أوضاعهم المعيشية.
وبحسب موقع إرم نيوز، فقد تداولت وسائل إعلام ونشطاء في إيران، مقاطع فيديو توثق الوقفة الاحتجاجية، حيث نشرت شبكة ”بي بي سي فارسي“ على ”تويتر“ مقطع فيديو، وعلقت عليه ”وقفة لجمع من المعيدين أمام البرلمان“.
كما نشرت الوكالة الإيرانية الرسمية ”ايرنا“، تقريرًا تناول الوقفة الاحتجاجية للمعيدين والمدرسين أمام البرلمان الإيراني، لافتة إلى أن هذه هي أول وقفة احتجاجية أمام البرلمان، في دورته الجديدة، في عهد رئيسه الجديد، محمد باقر قاليباف.
وكانت تقارير إخبارية إيرانية، كشفت في وقت سابق، عن أزمة تشريعية حول سنّ قانون يحدد طبيعة عمل المعيدين، حيث شهد البرلمان ومجلس صيانة الدستور جدلًا قانونيًا حول تمرير هذا القانون.
وأشار المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في تصريحات سابقة، إلى ”أننا نأمل في تمرير القانون الذي يقدم المساعدة للمعيدين والمدرسين المجتهدين في حركة التعليم، والذين ينتظرون لفترات طويلة، تحديد أطر عملهم“.
يأتي هذا في ظل حركة من الاحتجاجات العمالية، شهدتها إيران خلال الأسابيع الماضية، وسط مطالب بنظر السلطات في تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين، في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية، تزامنًا مع تفشي فيروس كورونا.
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