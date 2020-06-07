اليمن ترحب بالمبادرة التي اعلنها الرئيس المصري للأشقاء في ليبيا

الأحد 7 يونيو 2020

صورة أرشيفية Advertisements

رحبت الجمهورية اليمنية بالمبادرة التي اعلنها فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي،للأشقاء في ليبيا للوصول الى تسوية سياسية شاملة وفقاً لقرارات الامم المتحدة وعلى اساس مبدأ سيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها.



وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن وزارة الخارجية أشادت بجهود مصر .. مؤكدة دعم الجمهورية اليمنية للأشقاء في ليبيا من اجل التوصل إلى حل سياسي شامل للازمة الليبية وفقا للقرارات الأممية والشرعية الدولية وتحت مظلة الأمم المتحدة حتى يعم الأمن والاستقرار والسلام ليبيا.

وأعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، السبت، مبادرة سياسية تمهد لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا، محذراً من التمسك بالخيار العسكري لحل الأزمة في ليبيا. وأشار السيسي إلى أن الحل السياسي هو الوحيد لحل أزمة ليبيا، وأن أمن مصر من أمن واستقرار ليبيا.