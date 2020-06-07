الجيش الليبي ينفي سيطرت مليشيا الوفاق على سرت

الأحد 7 يونيو 2020

صورة أرشيفية

نفى الجيش الوطني الليبي سيطرة ميليشيات مدعومة من تركيا على سرت ، جاء ذلك نقلا عن العربية، وأمس، وذكر الجيش الليبي بأن قواته الجوية قصفت رتلا عسكريا تابعا لميليشيات قوات الوفاق بمنطقة "أبوقرين" جنوب مدينة مصراتة.

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وأضاف الجيش الليبي - في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية - أنه شن غارات جوية على تمركزات ومواقع الميليشيات، وقصف رتلا عسكريا في وادي بي جنوب أبوقرين.

وبين أن هذا القصف تزامن مع بدء تحرك قوات الوفاق المتمركزة شرق مدينة مصراتة، في إطار عملية عسكرية أطلقتها الوفاق، اليوم تحت إسم (دروب النصر)، وتستهدف إعادة السيطرة على مدينتي سرت والجفرة، الواقعتين وسط ليبيا و القريبتين من الحقول النفطية.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري قال - في وقت سابق - إن هناك ضغوطا دولية كبيرة تمارس على الجيش الوطني، وقد طُلب منه التراجع 60 كيلومترا عن حدود طرابلس، مشددا في الوقت ذاته على أن ما قام به السراج مع تركيا يعد انتهاكا لسيادة ليبيا.