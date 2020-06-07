شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تُعيد فتح المساجد لصلاة الجماعة بدءاً من الأربعاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن وزير الأوقاف الكويتي الدكتور فهد العفاسي السماح بإعادة فتح المساجد لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجماعة يوم الأربعاء المقبل بدءاً من صلاة الظهر. وأعلنت وزارة الأوقاف الكويتية وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية، أنه سيتم السماح كذلك بإقامة صلاة الجمعة في المسجد الكبير بدءاً من هذا الأسبوع للعاملين في المسجد فقط، على أن تبث صلاة الجمعة في تلفزيون دولة الكويت. Advertisements

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